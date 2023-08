Alt adversar, același scenariu CS Mioveni a fost prima dintre cele 3 retrogradate pe care Unirea Slobozia a intalnit-o. Cu toate acestea, echipa noastra pornea favorita in meciul cu argeșenii, echipa gazda suferind o schimbare profunda a lotului in vara. O buna parte din meci, Unirea a parut ca poate sa scoata toate cele 3 puncte. Din pacate, s-a intamplat ca lucrurile sa iasa ca in meciul cu Viitorul Pandurii. Ce ne-am face fara Toma? Rusu-Ibrian, Dinu, Pospielov, Toma-Coada, Ekollo (Pacionel ’81)-Aioanei (Melniciuc ’67), Cojocari (Atanase ’67), Vlasceanu-Zukanovic (Afalna ’60) sunt oamenii pe care a mizat antrenorul... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

