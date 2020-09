Alro Slatina a primit un ajutor de stat 243 milioane lei

Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din țara, a beneficiat de un ajutor de stat in valoare de 243 milioane lei dupa ce Guvernul a aprobat, in luna mai, o Ordonanța referitoare la schema de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie. Fabrica de la Slatina a fost prima care a depus dosarul in cadrul acestei scheme de ajutor. “Primul mare consumator industrial energointensiv a beneficiat deja de plata a circa 243 de milioane de lei, iar in perioada care vine vor fi soluționate, și platite, dosarele urmatorilor mari consumatori. Ordonanța pe care am aprobat-o in luna mai permite…