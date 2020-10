Alpinistul Horia Colibăşanu, model pentru liceeni timișeni. Documentarul „Superhombre”, prezentat în liceele din județ Documentarul „Superhombre”, despre cunoscutul alpinist timisorean Horia Colibasanu, va putea fi vazut in luna octombrie in liceele din județul Timiș. Proiectul „Superhombre la liceu” este derulat de Asociația Marele Ecran, cu susținerea Consiliului Județean Timiș și in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Lansat la inceputul anului 2020, „Superhombre” a avut sute de spectatori copii […] Articolul Alpinistul Horia Colibasanu, model pentru liceeni timișeni. Documentarul „Superhombre”, prezentat in liceele din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

