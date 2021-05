Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova și CFR Cluj se intalnesc in etapa #8 din play-off-ul Ligii 1, astazi, de la 21:30. Remus Dinu, Alberto Boțoghina și Stelian Stancu vor prefața partida de pe „Ion Oblemenco”, la GSP Live, de la 21:00. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu cele mai tari reacții. Urmarește…

- Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” Buzau, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Buzau, organizeaza, in perioada 5 aprilie – 7 mai, cea de-a XII-a editie a Concursului „Primavara poetilor”. La aceasta ediție vor putea fi inscrise volumele de poezie publicate in perioada 1…

- Ce alte masuri vor fi luate? Azi s-a decis și o vacanța de Paște de o luna pentru elevi. Nu pentru toți. Cine va continua cu școala online? Vor putea merge credincioșii la biserica de Inviere?In vreme ce valul trei al pandemiei face ravagii in țara, inca un specialist pleaca de langa ministrul Sanatații.…

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la ora 21:30, inaintea debutului "tricolorilor mici" la EURO 2021! Romania U21 și Olanda U21 se intalnesc, de la ora 22:00, in meciul de debut al grupei A la EURO 2021. Pentru a analiza prestația elevilor lui Adrian Mutu, lui Costin…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri dupa-amiaza o ședința cu premierul, cu responsabili din guvern și cu președintele Camerei Deputaților, pe tema Planului național de redresare și reziliența.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri dupa-amiaza o ședința cu premierul, cu responsabili din guvern și cu președintele Camerei Deputaților, pe tema Planului național de redresare și reziliența.

- Scriitoarea Lilia Bicec-Zanardelli, originara din Moldova, stabilita de mai mulți ani in Italia, a scos de sub tipar a doua ediție a romanului sau „Bumerang” in limba italiana. Prima ediție, tradusa in italiana de Lilia Bicec-Zanardelli, a aparut in 2018, intr-un tiraj de 3000 de exemplare și a fost…