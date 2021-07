Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunt postat pe Bursa de valor Bucuresti societatea IAR SA isi informeaza actionarii ca, incepand cu data de 15.07.2021 data platii , va distribui dividendele aferente anului 2020, precum si dividendele neincasate pentru anii 2017, 2018 si 2019 acolo unde este cazul .Conform prevederilor…

- Compania Bonas Import Export, fondata de frații Vasile și Emil Naș, alaturi de cumnatul lor, Petru Brad, a intrat joi la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB), pe piața AeRO, cu simbolul de tranzacționare BONA.

- Aseara a fost postat pe portalul Bursa de valori Bucuresti, la Sectiunea Eveniment de raportat un anunt privind acceptarea mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA. In acest scop societatea informeaza…

- Alexandru Nazare a declarat ca a vorbit cu fondatorul UiPath despre un centru de excelența in tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care sa fie creat in Ministerul Finanțelor. Programatorul Daniel Dines, fondator și director general al startup-ului UiPath, a ajuns primul miliardar in dolari din…

- Capitalizarea pe piața reglementata a Bursei de Valori (BVB) era de 179 miliarde lei la sfarșitul primului trimestru din 2021, un nivel apropiat de recordul atins la 31 decembrie 2019, indicand revenirea...

- UiPath, o companie care a fost inființata in urma cu 15 ani de cațiva programatori, intr-un apartament din București, a fost listata la cea mai mare bursa de valori de pe glob, cea din New York. Compania a ajuns sa valoreze peste 30 de miliarde de dolari, iar momentul este istoric pentru IT-ul romanesc…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

