Acuzații grave la adresa primarului Brașovului, Allen Coliban. Edilul este acuzat ca a blocat accesul consilierilor PNL in insituție, prin dezactivarea cardurilor de acces. In cursul zilei de astazi, mai mulți consilieri PNL au mers la sediul Primariei Brasov, insotiți de un executor judecatoresc, care avea sarcina de a constata oficial faptul ca reprezentantii municipalitatii le-au dezactivat cardurile de acces in sediul institutiei. Consilierii susțin ca ”sunt tinuti pe holuri” și ca nu li se permite accesul in institutie. In acest context, ”nu se mai poate vorbi despre o colaborare in adevaratul…