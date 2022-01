ALIS – Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor Pe 15 ianuarie Ziua Culturii Invizibile a fost o acțiune lansata in contextul Zilei Culturii Naționale, in Piata Victoriei, actiune care a avut scopul de a atrage atenția autoritaților responsabile și publicului larg asupra situației disperate și lipsite de perspectiva in care se gasește industria de spectacole și evenimente dupa aproape doi ani de la debutul pandemiei. Evenimentul si-a propus sa faca vizibile publicului larg o serie de probleme structurale cu care industria de spectacole se confrunta in acest moment și s-a confruntat in ultimii doi ani precum lipsa normelor clare de functionare,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

