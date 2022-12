Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, piata de profil a ajuns la circa 165 milioane de euro. ”In ciuda contextului impredictibil, dar si a cresterilor majore de preturi atat la materiile prime, cat si la energie, piata locala de pavele si prefabricate mici va avea, in acest an, un avans cu 5% comparativ cu anul trecut, la circa…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu anunța ca Romania va fi gazda a doua evenimente diplomatice de amploare la sfarșitul acestei luni - Reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai NATO și Reuniunea liderilor de la Munchen. Acestea vor reconfirma rolul strategic important pe care il are Romania, in contextul…

- Comunicat de presa Piața de coaching din Romania se apropie de pragul de 50 de milioane de euro, dupa creșteri anuale de aproximativ 20%, conform estimarilor specialiștilor din domeniu. Creșterea este cu atat mai importanta cu cat alte sectoare conexe, cum ar fi piețele de training și de consultanța,…

- OPPO este in continuare unul dintre cele mai noi brand-uri de smartphone -uri care și-au facut debutul pe piața din Romania. In acești doi ani care au trecut de la apariția device-urilor producatorului chinez pe rafturile magazinelor autohtone, OPPO a crescut foarte mult de la luna la luna, compania…

- Sursa foto: foodkit.ro FoodKit este startup-ul cu care Fondul de Investiții Vendavour iși inaugureaza prezența pe piața din Romania. Cu un portofoliu de peste 100 milioane de Euro, Fondul inițiat de miliardarul ceh, Viktor Ruzicka, a vazut in FoodKit potențialul unui business ce poate completa portofoliul…

- Rusia trece la noi amenințari, dupa atacurile dezastruoase de astazi. Vicepreședintele Consiliului rus al Securitații a anunțat noi bombardamente. „Primul episod a fost difuzat. Vor fi și alțele. Inca un lucru. Voi face o precizare personala. Nu ma pot abține sa nu o menționez acum. Statul ucrainean,…

- "Persoanele, precum pacientii cu cancer, care au nevoie de un anumit tratament care nu este usor disponibil in Moldova, au beneficiat de sprijinul UE si ONU pentru a se muta in tarile UE unde pot primi ingrijirea de care au nevoie" Razboiul din Ucraina a schimbat viata a milioane de oameni. Milioane…

- Romania are sanse mai mari sa intre in spatiul Schengen, in actuala conjunctura de securitate, afirma presedintele Klaus Iohannis. El se afla la Praga, unde participa la prima reuniune a Comunitatii Politice Europene, din care fac parte, pe langa statele membre ale Uniunii, alte 17 tari, printre care…