Sanctiunile dure impuse Moscovei starnesc temeri privind viitoare penurii si scumpiri uriase ale produselor de baza, scrie Financial Times, potrivit Mediafax.

Cand actorul rus Jean-Michel Scherbak a scris pe retelele de socializare ca ii este rusine ca tara sa a declansat un razboi impotriva Ucrainei, mama sa - sustinatoare de cursa lunga a presedintelui rus Vladimir Putin - l-a blocat online, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Deputatii unui raion din Moscova i-au scris o scrisoare lui Vladimir Putin. Grupul contestatar avertizeaza ca agresiunea impotriva Ucrainei va duce la saracirea intregii tari si va genera alte consecinte nefaste. Semnatarii i-au cerut presedintelui tarii sa retraga imediat trupele din Ucraina.

Muzeul Grevin din Paris a anuntat marti ca a renuntat la statuia din ceara a presedintelui rus Vladimir Putin in semn de protest fata de invadarea Ucrainei si dupa ce lucrarea a fost avariata de un grup de vizitatori pe durata weekendului trecut, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, in convorbirea cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, garantii de securitate din partea NATO, recunoasterea suveranitatii ruse asupra Crimeei si demilitarizarea Ucrainei, semnaland disponibilitatea Moscovei de a lansa negocieri in acest sens.

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, se teme ca razboiul dintre Rusia si Ucraina s-ar putea extinde si cere negocieri internationale pentru evitarea unui conflict international de amploare.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei sustinute de Moscova - un pas care ar putea creste dramatic riscul unui razboi la scara larga cu Kievul, scrie Financial Times.

Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va