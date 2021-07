Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept „patetic” gestul facut de Ludovic Orban care a declarat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „si chiar si viata mea daca este nevoie”. Ea considera ca o demisie, dupa alegeri, ar fi fost…

- Ludovic Orban a afirmat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „si chiar si viata mea daca este nevoie”. Acesta a mentionat ca nu exista niciun fel de limita in efortul de care e capabil pentru a duce aceasta formatiune pe primul loc.…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat, referitor la afirmatiile lui Vasile Dincu prin care nu a exclus o guvernare cu liberalii, ca partidul din care face parte exclude orice colaborare la guvernare cu social-democratii. Ea a oferit si motivele pentru care PNL nu va coopera cu PSD la guvernare,…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Edilul Iașului, Mihai Chirica, a decis sa se autosuspende din funcția de președinte al liberalilor ieșeni. Decizia sa vine pe fondul scandalului imobiliar in care este inculpat. Și presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca se autosuspenda din funcția de sef al liberalilor din…

- Ana Maria Ciaușu a fost marea dragoste a artistului Fuego (Paul Surugiu). Iata cum arata in prezent femeia care l-a cucerit pe Fuego in urma cu mai mulți ani! Ana Maria Ciaușu are 42 de ani și are o cariera stralucita in politica. Ea a devenit cunoscuta dupa relația ei de iubire cu Fuego, pe care a…