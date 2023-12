Stiri pe aceeasi tema

Alina Gorghiu, ministrul Justiției, anunț despre schimbarea condițiilor de detenție

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) atrage public atentia asupra unei modificari legislative la proiectul noii Legi a pensiilor, care va exclude definitiv din Pilonul II de pensii private aproape un milion de liber-profesionisti, functionari publici si manageri angajati…

- Proiectul initiat de Guvern, care extinde ordinul de protecție la 12 luni, a fost adoptat luni de Senat. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, spune ca au fost emise peste 16.000 de ordine de protectie pana la 1 septembrie și ca Romania are 160 de cazuri de violenta domestica pe zi, informeaza Agerpres.

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Romania are peste 100 de persoane fugare, care se sustrag efectuarii detenției. Premierul a salutat inițiativa ministrului de Justiție de a aduce modificari Codului Penal astfel incat sa fie descurajata fuga din țara. Astazi, premierul…

- “Speram ca prin acest proiect sa descurajam fugarii”, a afirmat ministrul Justitiei la finalul ședinței de Guvern de joi. Alina Gorghiu a precizat, in context, ca institutiile cu atributii in domeniu “nu sunt pasive” la problema fugarilor: “Stim ca este o tema sensibila, care genereaza o stare de nemultumire…

- Problema drogurilor in Romania devine la fel de presanta ca in Statele Unite, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la Digi24. Potrivit acesteia, pe langa portul Constanța și frontiere, este nevoie de suplimentarea resurselor DIICOT acolo unde traficul de droguri este frecvent: in centrele…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut semnificativ in luna august, (cu 7,5 puncte) la valoarea de 47,9 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut usor fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 7,58%.”Indicatorul…