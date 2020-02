Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a izbucnit dupa decizia CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier și a spus ca Romania va avea fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformista.„Am auzit și eu declarațiile președintelui Curții, domnul Dorneanu, din care am desprins ca a existat un…

- Intalnirea are loc la ora 17.00, la Vila Lac 2, intr-un format restrans, cu doar cativa lideri PNL, informeaza stiripesurse.ro. Printre cei care vor participa la intalnire se numara președintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepreședinții Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan și Raluca Turcan, precum și Dan…

- ”Este o șansa unica sa poți vedea din inima Guvernului Romaniei cum se construiesc deciziile majore. Cred ca aș fi avut cu siguranța o ințelegere incompleta a politicii și a modului in care funcționeaza instituțiile fara aceasta experiența extraordinara. Aș putea spune ca este o experiența aproape…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca va depune in Parlament aceeași lista de miniștri din Cabinetul Orban 1. El a explicat ca programul de guvernare a suferit mici modificari fiind adaugate o serie de obiective.”Guvernul are aceeași componența. Sunt mulțumit de activitatea fiecarui…

- „Luni voi prezenta programul de guvernare actualizat si, evident, vom adauga cateva obiective noi", a declarat Ludovic Orban. Dar e un program de guvernare care va pica, a punctat moderatorul. „Da, dar reflecta obiectivele PNL", a spus Orban, puctand la randul sau ca, totusi, „nu e sigur ca va pica".…

- "Sunt foarte mari sanse ca PSD si Pro Romania sa aiba 233 de semnaturi ca desemnarea domnului Pricopie sa treaca prin Parlament. Ne lipsesc sase voturi in acest moment", a spus, miercuri seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu. Acesta considera ca presedintele Romaniei va respecta Constitutia si nu-l va desemna…

- Cand vorbim opozitie ne gandim in primul rand la PSD. Cand te uiti la televizor vezi ca politicianul cel mai critic la adresa guvernului este Victor Ponta. Daca mai citesti un ziar afli ca UDMR este gata sa voteze la o motiune de cenzura pentru caderea guvernului daca face alegeri de primari in doua…

- Premierul Orban adopta metoda de succes economica a PSD. "Am convingerea ca, odata cu eliminarea supraaccizei, va creste consumul. Odata cu cresterea consumului, in mod evident, vor creste resursele financiare colectate la buget. De asemenea, vom ataca hotarati evaziunea care exista in domeniul produselor…