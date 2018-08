Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, ca aspectele care tin de siguranta nationala privind interventia jandarmilor la protestele de vineri seara din Piata Victoriei va prezenta intr-o sedinta a Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), daca i se va solicita acest lucru.

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm interventia brutala a Jandarmeriei impotriva manifestantilor din Piata Victoriei si subliniaza ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele.

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- Presedintele subliniaza ca ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. "Intr-o democratie autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violenta nu este acceptabila, indiferent de optiunile politice. Condamn ferm interventia…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…

- Uniunea Salvati Romania a cerut, vineri seara, demisia de urgenta a sefului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ”spectacolul de brutalitate” de la mitingul diasporei din Piata Victoriei.

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a plans pe pagia sa de Facebook ca a primit amenințari, in cel mai ”abject” mod posibil, dupa ce a transmis mesajul de solidarizare cu Liviu Dragnea, dupa condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Totuși, Dan susține ca nu-și va inchide pagina de Facebook…