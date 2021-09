Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble s-a intors in țara cu forțe proaspete, dupa participarea competiției, Asia Express. Așadar, frumoasa blondina s-a ales cu un nou iubit. Aceasta ar fi postat pe pagina sa personala de socializare, mai multe indicii, ca ar fi intr-o noua relație. Artista se pare ca iși petrece vacanța in Ibiza…

- Andreea Marin și iubitul ei, consulul Adrian Brancoveanu, formeaza un cuplu de cațiva ani și iși petrec impreuna zilele de vacanța. Recent, Andreea Marin a postat pe Instagram și pe Facebook cateva fotografii din Italia, in care apar iubitul ei și fiica, Ana Violeta Banica, pe care o are din casnicia…

- Prezentatoarea Andreea Marin apare in imagini video in spatele faimoasei Jennifer Lopez, in vacanța pe care vedeta americana o face in insula Capri, alaturi de iubitul ei Ben Affleck.Staturile americane au fost filmate de turiști, iar in imagini apare și Andreea Marin, care se afla in…

- Reporterii Antena Stars au intrat in posesia unor imagini exclusive cu barbatul care o susține din umbra pe Ramona Gabor. Vedeta este insoțita de acesta pretutindeni, dar il ține departe de ochii publicului larg. Iata cum și-au facut aparția sora mai mica a Monicai Gabor și iubitul ei, la cel mai recent…

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- Corina Bud iubește din nou? Artista s-a dat singura de gol chiar pe rețelele de socializare. Plecata in frumoasa Italie, cantareței i-a scapat un detaliu important, prilej prin care fanii au observat imediat ca e, de fapt, insoțita de un barbat misterios. Iata in ce ipostaze controversate s-au afișat…

- Mihaela Radulescu se bucura de o vacanța binemeritata zilele acestea. Pe rețelele de socializare a dezvaluit ca se afla in Saint Tropez, alaturi de persoanele cele mai importante din viața ei: iubitul Felix Baumgartner și fiul Ayan.Pe Instagram, Mihaela Radulescu ține legatura cu fanii ei și tot acolo…