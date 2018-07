Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia este una dintre cele mai populare vedete din showbizul autohton și trebuie sa se ridice la inalțimea așteptarilor fanilor ei. Vedeta face mult sport pentru a se menține in forma, dar are mare grija și la alimentație, mai ales dupa ce a reușit sa slabeasca zece kilograme. (Citește și: Alina…

- Antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf a slabit 15 kilograme in ultima perioada de timp. Laurențiu Reghecampf, in varsta de 42 de ani, a dat jos 15 kilograme, dupa cum a marturisit intr-un interviu pentru gsp.ro . Antrenorul de fotbal a afirmat ca a slabit cu ajutorul sportului, fara a ține insa…

- Intr-o forma de invidiat si mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei si asteapta cu nerabdare sa devina pentru prima oara mama.

- Cel mai recent eliminat de la „Exatlon”, Giani Kirița, s-a intors in țara vineri, 4 mai, dupa patru luni petrecute in Republica Dominicana. Mai slab, mai bronzat și mai impacat cu sine, fostul fotbalist a fost așteptat cu sufletul la gura la aeroport de mama, copii și prieteni, noteaza click.ro. Printre…

- Adina Halas, prima asistenta tv din Romania, a vorbit, la Antena 3, despre cum a scapat de cele 32 kilograme in plus acumulate la sarcina. Aceasta a marturisit un lucru incredibil: se ingrașa atunci cand este fericita!

- Invitata la matinalul DigiFM, Sore a vorbit despre dieta prin care a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Artista avea 86 de kilograme dupa ce a nascut și a reușit sa ajunga, in șase luni, la greutatea ei normala, de 56 de kilograme. ”Nu am ținut vreo dieta minune. Am renunțat la carne…

- Cantareața de muzica ușoara Silvia Dumitrescu a slabit spectaculos in ultima perioada de timp. Silvia Dumitrescu, care a dezvaluit intr-un interviu de ce boala sufera , este una dintre cele mai cunoscute artiste din generația de aur a muzicii ușoare romanești. Silvia Dumitrescu, care are 25 de ani de…

- Vremurile in care celebra cantareața Mariah Carey era criticata pentru silueta ei voluptuoasa, pe care și-o etala fara jena in rochii mult prea scurte și mult prea mulate, par sa fie istorie.