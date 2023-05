Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, condamnata in 2019 la patru ani de inchisoare, a declarat, intr-un material realizat cu camera ascunsa de jurnaliști italieni și difuzat de Antena 3 , ca nu are nicio intenție sa se intoarca in țara. Alina Bica si partenerul ei de viata Florin Busuioc au fost gasiti de…

- Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la…