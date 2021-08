Stiri pe aceeasi tema

- Bill si Melinda Gates au pus capat in mod oficial casniciei lor de 27 de ani, dupa ce un judecator din comitatul american King a aprobat luni divortul fostului cuplu, potrivit unor documente judiciare consultate de jurnalistii revistei americane People. Conform documentelor asociate acestui…

- La un an de zile de cand au recunoscut public ca nu mai formeaza un cuplu, Alin Oprea și Larisa au incheiat divorțul. Cei doi s-au separat pe cale legala, insa nu au stabilit insa și partajul pentru averea familiei. „Am fost tradat, „incornorat”, „jecmanit” in stil mafiot și tratat ca un „sclav pe plantație”,…

- Cunoscuta jumatate a trupei Talisman a facut marele anunț! Fanii cantarețului sunt in culmea fericirii pentru el. Alin Oprea și Medana au dat vestea cea mare tuturor internauților. Indragostiții trec la pasul urmator dupa 2 ani de relație. Alin Oprea și Medana trec la pasul urmator in relația lor Alin…

- Alin Oprea și Medana au facut urmatorul pas, dupa o relație de iubire ce dureaza de doi ani. Cei doi s-au logodit, iar anunțul a fost facut pe contul de socializare, acolo unde aceștia si-au schimbat statusul. Prietenii virtuali le-au transmis sute de mesaje in care le-au urat sa fie fericiți. „Tocmai…

- Unul din divorțurile depsre care s-a scris mult in ultima vreme este și cel al lui Alin Oprea. Deși erau desparțiți de ceva vreme, culisele divorțului dintre Larisa și Alin Oprea au ieșit la iveala de curand. Artistul nu renunța la partaj și a fost nevoie de intervenția poliției pentru a-și recupera…

- Veste excelenta pentru admiratorii lui Alin Oprea. Artistul a parasit București și s-a mutat in alta parte, alaturi de iubita lui Medana. Unde il vor putea gasi fanii sai in urmatoarele doua luni de zile. Cantarețul a fost cel care a povestit ce planuri are pentru vara aceasta. Alin Oprea a parasit…

- Alin Oprea a plecat la mare cu iubita lui, Medana, pentru a onora niste contracte pe Litoral. Va sta acolo toata vara si spera ca, la intoarcere, sa fie un barbat liber. Fostul solist al trupei Talisman se afla in plin proces de divort de sotia lui, Larisa, si abia asteapta sa treaca vacanta judecatoreasca…

- Certificatul digital european Covid-19 devine operațional in Romania de la 1 iulie, iar persoanele care au trecut prin boala și care s-au tratat acasa și sunt in baza de date a DSP vor putea obține certificatul digital COVID. Certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania…