- Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in 8-9 decembrie la Bruxelles, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi. Fii la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca astazi Comisia Europeana a reconfirmat ca Romania continua sa indeplineasca condițiile necesare pentru aderarea la Spațiul Schengen. Bode precizeaza ca raportul Comisiei Europene este foarte clar,…

- Romania a fost intre primele țari careau ratificat aderarea Suediei la NATO, le spune social-democratul Alfred Simonis social-democraților suedezi care se opun aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ​Actuala legislație din Romania nu mai corespunde noului context european al schimbului de date intre statele membre prin Sistemul de informații Schengen, iar Sistemul Informatic Național de Semnalari necesita imbunatațiri, se arata intr-un proiect de lege aflat miercuri pe masa Guvernului. Fii…

- Aflat in vizita oficiala, la invitația omologului sau din Senatul Franței, dl. Jean-Francois Rapin, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul Franței, dl Angel Tilvar a abordat, așa cum era de așteptat tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. In plus, delegația Romaniei, a mai…

- Romania ia in serios opoziția Olandei privind aderarea la Spațiul Schengen, așa ca a cerut olandezilor sa vina sa faca verificari privind respectarea condițiilor de aderare. Detalii a oferit premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Europarlamentarul Rares Bogdan afirma ca, dupa o asteptare indelungata privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, un refuz sau o amanare cu privire la acest subiect in cursul acestui an ar putea crea „curente periculoase anti-UE” in societatea romaneasca. El sustine ca unul dintre aspectele care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…