- Intrebat la emisiunea Pressalert LIVE de luni seara cum vede razboiul local dintre USR și PNL, Radu Negrila, candidat PMP Timiș pentru Senatul Romaniei, a declarat: „cred ca este nota votului pentru domnul Iordache, zis Ciordache. Au fost peneliști, au fost useriști, dar daca numeri voturile e clar…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert LIVE, deputatul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a spus ca intr-o luna și jumatate de la caștigarea alegerilor locale de catre PNL și USR, am avut parte de conflicte permanente intre aliați. „Iata, la o luna și jumatate de la alegeri nu sunt in stare…

- Invitat luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJT și lider interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a vorbit despre cei trei membri care vor fi excluși din partid in cursul acestei saptamani. Primul este Ionuț Nasleu, director la S.C. Piețe S.A., care a avut un limbaj extrem de jignitor la…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a recunoscut ca Alina Gorghiu, cea care deschide lista pentru Senat in județ, a fost impusa de la București la primul mandat care se incheie in curand. Insa, de data aceasta, Nica spune ca Alina Gorghiu iși merita locul pentru ca a ajutat mai mulți primari.…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a reacționat, astazi, la atacul dur venit din partea primarului ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care, intr-o scrisoare rechizitoriu, a acuzat modul in care au fost intocmite listele pentru alegerile parlamentare. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza…

- Prezent miercuri seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Simion Moșiu, liderul consilierilor municipali ai PNL, a precizat ca președintele interimar al filialei Timiș trebuie sa iși asume și conducerea organizației Timișoara a PNL, și ca l-a sfatuit in acest sens pe Nica, iar acest lucru s-a și intamplat.…

- Presedintele USR PLUS Timis, Cristian Mos, a declarat in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE ca partidul a obtinut, in judet, peste 55.000 de voturi, 10 posturi de consilieri judeteni, 125 de consilieri locali si patru primari. „Din punctul meu de vedere, Timisoara, cum a aratat si la Revolutie, sta si…