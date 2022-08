Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a reușit sa aiba rezultate extraordinare la Campionatele Mondiale de natație, acolo unde a cucerit doua medalii de aur, la 100 de metri liber și 200 de metri liber. Cu toate aceste, rezultatele nu vin fara sacrificii, iar David trebuie sa respecte un regim strict de alimentație. Ce aliment…

- David Popovici a devenit campion mondial și in proba de 100 de metri liber David Popovici. Foto: Arhiva. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici se vede la TVR1! Postul național transmite semifinalele și finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta. David Popovici continua sa uimeasca intreg globul! La doar 17 ani este campion mondial la 200 metri liber, cucerind aurul la Campionatele Mondiale de Natație,…

- David Popovici ramane cu capul pe umeri, la o zi dupa ce a caștigat pentru Romania primul titlu mondial la inot masculin. In urma cu cateva zeci de minute, adolescentul de 17 ani care scrie deja istorie a obținut cel mai bun timp pentru calificarea in semifinalele probei de 100 de metri liber, de la…

- Inotatorul roman David Popovici e campion mondial la 200 de metri liber David Popovici. Foto: Agerpres. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min…

- Rezultat de excepție pentru natația romaneasca prin tanarul inotator David Popovici, care a devenit luni seara campion mondial la doar 17 ani, in proba de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, desfașurate la Duna Arena, intre 18 și 26 iunie. Popovici a incheiat finala cu un timp…