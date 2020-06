Alimentul care te ajută să ai o inimă sănătoasă Nucile sint o buna sursa de grasimi sanatoase, fibre și alte substanțe nutritive benefice organismului. O mulțime de studii au aratat ca un consum constant de 30 de grame de nuci pe zi poate reduce riscul de apariție a bolilor de inima cu 50%. In plus, reduce și riscul de deces din cauza bolilor cardiace cu 20%. Specialiștii spun ca nucile aduc o adevarata sursa de substanțe nutritive. Ele au cant Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

