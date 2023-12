Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș anunța ca proiectul pentru inființarea unui Registru al Traficanților de Droguri a trecut cu succes de plenul Senatului. ”Sunt mandru sa anunț ca proiectul pentru inființarea unui Registru al Traficanților de Droguri, inițiat de ministra Justiției Alina Gorghiu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28). Șeful statului a spus ca "cel mai important atu pe care il avem in lupta impotriva schimbarilor climatice sunt cetațenii noștri

- Directorul general Borussiei Dortmund, Hans-Joachim Watzke, protesteaza chiar impotriva a doua cluburi din grupa sa de Champions League, PSG și Newcastle: „Nu jucam impotriva unor echipe de fotbal, ci impotriva unor state!". Borussia se dueleaza astazi, marți, cu Milan pe San Siro. ...

- In cadrul dezbaterii pe care PSD Botoșani, prin Organizația Femeilor Social Democrate, a organizat-o de Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, deputatul Alexandra Huțu și-a aratat susținerea fața de toate femeile care au fost sau sunt victime ale violenței, facand și un apel…

- Cel mai potrivit mod de a sta departe de boli este sa te asiguri ca ai o alimentație corecta. In sezonul rece, trei alimente iți vin in ajutor in acest sens. Ele lupta impotriva racelii, a infecțiilor și leziunilor și sunt recomandate in aceasta perioada a anului.

- Patriarhul Daniel ii avertizeaza pe politicieni: 'Un lider politic inspirat va lupta impotriva coruptiei!'Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a adresat marti un mesaj participantilor la editia nationala a Micului Dejun cu Rugaciune, in care subliniaza ca tema intalnirii - "Leadership politic…

- Germania a dat unda verde Israelului sa foloseasca doua drone de lupta Heron TP in momentul in care tara organizeaza contraatacul sau impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas, a anuntat Ministerul german al Apararii, noteaza AFP. „Israelul a adresat guvernului federal o cerere de sprijin pentru…

- Armata israeliana a anuntat ca o prima aeronava cu provizii de arme de la SUA a ajuns la o baza aeriana israeliana marti seara, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Presedintele Biden a spus repetat ca Washingtonul va trimite munitie suplimentara si rachete antiaeriene pentru a ajuta Israelul…