Alimentele vor deveni tot mai putin hranitoare din cauza poluarii. Copiii vor fi afectati cel mai grav

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea nivelului de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera pana in 2050 va reduce valoarea nutritiva a numeroase culturi, ceea ce ar putea produce deficiente de zinc, fier si proteine in cazul a milioane de persoane, avertizeaza un studiu publicat luni in jurnalul stiintific Nature Climate Change…

- Cresterea nivelului de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera pana in 2050 va reduce valoarea nutritiva a numeroase culturi, ceea ce ar putea produce deficiente de zinc, fier si proteine in cazul a milioane de persoane, avertizeaza un studiu publicat luni in jurnalul stiintific Nature Climate Change si…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj face un apel catre populație cu privire la lipsa acuta de sange cu care se confrunta județul Cluj in aceasta perioada a anului. Pentru a acoperi cererea de sange, zilnic ar trebui sa doneze 80-90 de persoane. Din pacate, in aceasta perioada se prezinta la…

- Plaja terapeutica destinata tuturor categoriile de persoane cu dizabilitați, inaugurata la Mamaia, a fost ocupata de turiștii de ocazie, care blocheaza distracția copiilor cu probleme doar pentru a face plaja pe pontonul plutitor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Situația a fost semnalata…

- LIDL Romania a notificat ANSVSA cu privire la retragerea de la comercializarea a unui sortiment de mere, din cauza cantitații mari de pesticid conținuta de fructele din lotul respectiv. "In cadrul controalelor de rutina s-a descoperit in produsul «Mere verzi», Sortimentul GOLDEN DELICIOUS, o cantitate…

- Mult asteptata vacanta de vara aduce pe langa distractie si timp liber petrecut cu familia si prietenii si o crestere a riscului de implicare a copiilor in diferite evenimente neplacute. Plecarea in tabere ori excursii, petrecerea unor perioade de timp mai mari fara supravegherea adultilor si deplasarile…

- Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sfinții Constantin și Elena” Pitești (C.S.C.C.D.), din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș, organizeaza acțiunea ,,O lume de copil – O lume sigura”. Evenimentul prilejuit de marcarea Zilei Internaționale…

- Copiii sunt cel mai mare dar pe care o persoanE il poate primi de la Dumnezeu. Copiii sunt rodul iubirii a douE persoane, sunt cei care duc numele mai departe xi cei pentru care viata pErintilor are sens. Copiii sunt cea mai mare bucurie pe acest pEmant, iar acest lucru este inteles cel mai bine de…