Alimentele pe care bucătarul Petrișor Tănase le recomandă pentru zilele caniculare. Ce este interzis să consumi EXCLUSIV Romania se afla in continuare sub cod galben de canicula, cu temperaturi care pot ajunge și la peste 40 de grade Celsius. Pentru a trece mai ușor peste acest disconfort termic, celebrul maestru bucatar Petrișor Tanase, care vara aceasta le gatește turiștilor veniți pe litoral, ne-a oferit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, cateva sfaturi importante. […] The post Alimentele pe care bucatarul Petrișor Tanase le recomanda pentru zilele caniculare. Ce este interzis sa consumi EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea s-au inregistrat temperaturi de 35-36 de grade Celsius in Romania. Atunci cand termometrele arata astfel de temperaturi, specialiștii recomanda sa ramanem in casa și sa ieșim doar daca este cu adevarat nevoie. IGSU a pus la dispoziția romanilor un ghid pentru astfel de situații. Ghid…

- Inna este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Pe langa talentul sau, artista se poate lauda și cu o silueta de vis. Un corp tras prin inel cere insa și sacrificii. De pe lista alimentelor, Inna a taiat cateva, pe care nu le mai consuma deloc. Afla care sunt acelea! Secretul unui corp…

- Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și, dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 – 5 grade, urmeaza temperaturi de 34 de grade Celsius in unele zone. Saptamana viitoare va ploua aproape in fiecare zi. Banat Vremea se va incalzi pana in jurul datei de 23 iunie, cand media…

- Dupa depunerea juramantului, noul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale este acum Florin Barbu, acesta inlocuindu-l pe Petre Daea. In timpul audierilor din comisiile de specialitate, social democratul a vorbit despre proiectele pe care le va demara ca lider al instituției, dezvaluind care este…

- Damian Draghici este unul dintre cei mai indragiți soliști din Romania, insa puțini știu ca ani de zile s-a confruntat cu probleme mari din cauza greutații excesive. Solistul a marturisit ca a avut o dependența pentru zahar, așa ca a decis sa ia masuri! Alimentele pe care Damian Draghici nu le mai consuma…

- Zilele trecute a avut loc cea de-a 76-a ediția a Festivalului de Film de la Cannes, iar ținutele purtate pe Promenade de la Croisette au fost mai surprinzatoare ca niciodata. Pe covorul roșu s-a aflat și Andreea Cristea, o tanara din Romania care a facut furori. Iata cine este frumoasa bruneta. Cine…

- In timp ce in multe regiuni ale țarii, termometrele arata valori apropiate de 20 de grade Celsius, intr-o localitate din Romania ninge și azi, 13 mai 2023. Peisajul este de poveste, insa meteorologii au transmis avertismente importante pentru localnicii și turiștii din zona. Intr-o localitate din Romania…

- In utimii ani a aparut un adevarat fenomen al migrarii locuitorilor din Romania, pe fondul unor necesitați personale, sau, de ce nu, electorale. Fenomenul, denumit generic „Turism electoral” și „Turismul educațional”, a generat adevarate probleme la nivel local, in 2018, doar in Sectorul 3 al Capitalei,…