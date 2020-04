Alimentele care pot cauza, fără să ştii, dureri de cap puternice Cu siguranța nu te-ai fi așteptat ca aceste alimente sa aiba asemenea efecte negative asupra organismului tau. Daca te confrunți in mod regulat cu migrene, cu siguranța ai incercat de multe ori sa descoperi ce ar fi putut sa le declanșeze. Este un lucru cunoscut ca printre alimentele vinovate de declanșarea migrenelor se numara vinul, berea sau cofeina, insa noi cercetari au scos la iveala alte al Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

