Capcanele tancurilor rusești cu „dinți de dragon", campurile minate și fortificațiile cu mai multe straturi reprezinta doar un set de obstacole in contraofensiva in devenire a Ucrainei. Un alt inamic formidabil se dovedește a fi cel aerian, mai ales elicopterul de atac Kamov-52 , cod NATO „Alligator". Intr-una dintre primele batalii ale campaniei, in apropiere […]