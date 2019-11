Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Zdob și Zdub va concerta vineri, 15 noiembrie, incepand cu ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Artiștii se afla intr-un turneu național intitulat „Bestiarium". Biletele costa 120, 90 sau 70 de lei in functie de asezarea in sala si pot fi cumparate de la ...

- Smiley (36 de ani) si-a inceput turneul-maraton „@Smiley_Omul“ in orasul sau natal, Pitesti. Cantaretul i-a transmis un mesaj mamei sale, aflat pe scena, iar aceasta a avut o reactie emotionanta. La concert a fost prezenta si bunica artistului.

- Bad Bunny, Juanes, Vicente Fernandez, Sebastian Yatra si Natalia Jimenez se numara printre artistii care vor canta la gala Latin Grammy Awards, ce va avea loc pe 14 noiembrie in Las Vegas si care va include un moment artistic asigurat de un trio muzical mexican inedit, relateaza marti EFE. Pentru prima…

- Cantaretul portorican de reggaeton Ozuna va juca alaturi de Vin Diesel in „Fast & Furious 9”, programat sa fie lansat in 2020, si se afla in discutii pentru a realiza coloana sonora a filmului, scrie Variety.

- Cantaretul si compozitorul canadian Bryan Adams va concerta pe 11 noiembrie la Cluj-Napoca, iar biletele pot fi cumparate prin reteaua eventim.ro, potrivit news.ro.Concertul programat sa aiba loc pe BT Arena face parte din turneul „Shine A Light”, prin care artistul isi promoveaza cel mai…

- Organizatorii premiilor Brit, dedicate celor mai remarcabili cantareți britanici, ar putea regandi categoriile de acordare a distincțiilor pentru a nu marginaliza artiștii non-binari, modificarile fiind așteptate pentru ceremonia de decernare a trofeelor din anul 2021, potrivit MEDIAFAX.Cantaretul…

- Cerbul de Aur se va desfașura pe o scena cat 1.000 de televizoare. Sambata a inceput constructia ei! Nemultumitii sunt aceeasi de anul trecut, comerciantii care au terase in Piata Sfatului. Santierul le-ar aduce pierderi insemnate! Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti…