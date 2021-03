Alice Cavaleru, criticată în mediul online din cauza acestui motiv absurd Recent, in mediul online, Alice Cavaleru a publicat un text in care și-a exprimat nemulțumirea fața de o serie de comentarii rautacioase pe care le-a primit recent din cauza unui motiv absolut absurd. Alice Cavaleru, criticata in mediul online din cauza acestui motiv absurd In prezent, Alice, soțul ei Vladimir Draghia și fiica lor Zora se afla in vacanța in Zanzibar. De acolo, modelul a publicat mai multe fotografii, iar in comentariile uneia dintre ele o mulțime de „duamne”, așa cum le-a numit Alice, i-au atras atenția ca s-ar fi dat cu oja la o singura mana. „De ieri tot șterg comentariile rautacioase… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

