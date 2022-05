Alibaba Group a concediat aproximativ 40% din personalul companiei sale mixte din Rusia Gigantul chinez de comert electronic nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii. Citand un angajat in cunostinta de cauza, articolul a afirmat ca nu este clar daca vor exista mai multe disponibilizari, dupa ce o parte din personalul disponibilizat a ales sa plece voluntar, iar cativa s-au mutat. Divizia comerciala a fost cea mai grav afectata, potrivit raportului. AliExpress Rusia, o societate mixta lansata in 2019 de Alibaba si partenerii rusi, opereaza tranzactii interne si transfrontaliere. Compania depinde de vanzarile transfrontaliere pentru mai mult de trei sferturi din afaceri si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

