- Sambata dupa-amiaza, in prezența președintelui Organizației Județene, deputatul Catalina Bozianu, reprezentanții Partidului Mișcarea Populara (PMP) au depus la Biroul Electoral de Circumscripție Campina dosarele candidaților pentru funcția de primar al municipiului Campina, precum și pentru Consiliul…

- La Biroul Electoral de Circumscripție Campina au depus astazi dosarele cu candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 reprezentanții Alianței PNL-USR-PLUS. Alaturi de Catalin Florescu, candidatul pentru Primaria Campina, s-au aflat președintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu…

- Alianța USR PLUS va depune luni, 17 august 2020, candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru Primaria și Consiliul Local Baia Mare in prezența președintelui Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. Acesta se va afla in Baia Mare pentru a-și arata deplina susținere pentru Vlad Emanuel Duruș ─ candidatul…

- Ziarul Unirea Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor Gabriel Pleșa și consilierii alianței USR-PLUS și-au depus candidaturile pentru Primaria Alba Iulia. Lista consilierilor In 14 august 2020, Alianța USR PLUS Alba Iulia…

- Astazi, la Biroul Electoral de Circumscripție Campina au fost depuse primele dosare de candidați pentru alegerile locale din 27 septembrie. ”Prahova in Acțiune” este partidul care a facut acest lucru prin președintele organizației, Daniel Ionița. ”Prahova in Acțiune” are candidat la Primarie și lista…

- Organizatiile prahovene ale PSD, Pro Romania si PPU (S-L) au infiintat "Alianta pentru Prahova" in perspectiva alegerilor locale din septembrie, a anuntat, joi seara, biroul de presa al PSD Prahova, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei citate, alianta il va sustine la presedintia Consiliului…

- Candidatul unic la functia de primar al Ploiestiului din partea aliantei PSD-Pro Romania-PPU este Cristian Ganea. Anuntul a fost facut astazi, prin intermediul unui comunicat de presa remis cu prilejul oficializarii "Aliantei pentru Prahova". Totodata, pentru Consiliul Judetean, alianta il…

- Astazi, a fost oficializata“Alianța pentru Prahova”, cea mai mare alianta politica din judet, prin care trei partide de stanga si centru-stanga si-au unit fortele in vederea castigarii scrutinului din septembrie: PSD, Pro Romania si PPU. Candidatul unic al aliantei la cea mai importanta functie administrativa,…