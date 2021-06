Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita sprijin pentru gasirea unor solutii rezonabile, bazate pe date stiintifice, pentru continuarea asigurarii protectiei fitosanitare a culturilor din Romania, in conditiile in care tintele Green Deal impun fermierilor sa scada consumul de inputuri.

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare considera total inadecvata abordarea de a exclude agricultura din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe motiv ca acest sector beneficiaza de fonduri europene prin PNDR si face apel la Guvern, la Ministerul Agriculturii condus de liberalul Adrian…

- Suprafata totala pe care se practica agricultura ecologica a crescut cu 19,4%, in 2020 fata de anul anterior, ajungand la 471.928 hectare, iar suprafata certificata ecologic a crescut cu 28%, la 270.656 hectare in 2020, reiese din datele transmise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR),…

- Liderul social-democraților a afirmat ca 80.000 de fermieri din Romania sufera din cauza neacordarii de despagubiri pentru pierderile inregistrate in 2020, ca urmare a fenomenelor de seceta.Marcel Ciolacu: "Maine depunem motiunea pe agricultura. Ati vazut ce se intampla in agricultura. Anul 2020 a fost…

- Deși intr-o situație critica, agricultura romaneasca are o speranța dupa ce președintele a promulgat schemele de plați. Noile scheme se vor aplica, dupa publicarea in Monitorul Oficial, in agricultura. Acum ramane sa se stabileasca forma de acordare a sumelor catre fermieri, conform legii aprobate astazi.…