Stiri pe aceeasi tema

- "Nu se rupe nicio coalitie si nu cade niciun guvern. Daca se rupe aceasta coalitie, va spun foarte clar, inseamna ca acest proiect politic pe care l-am acceptat si eu, si l-au acceptat si colegii mei intr-un moment dificil al Romaniei - sa nu uitam ce era acum doi ani de zile - intr-o discutie barbateasca…

- Managerul de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare din 2024, Mihai Tudose, afirma ca este timpul ca Romania sa aiba un presedinte social-democrat, desi nu exclude varianta unui tandem Nicolae Ciuca la presedintie si Marcel Ciolacu premier, informeaza News.ro.Mihai Tudose a fost intrebat,…

- Premierul țarii, Marcel Ciolacu, ofera asigurari și susține ca, in 2024, nu va fi nicio marire de impozite in Romania. Mai mult, de anul viitor, este așteptata o marire a pensiilor, in doua etape. In acest fel, se va putea evita marirea taxelor. Declarația premierului vine in contextul in care, la data…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat. „La cifrele anunțate…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose crede ca Mircea Geoana nu are sanse la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca momentan ocupa o functie importanta pe plan international, aceea de secretar general adjunct al NATO. „Cand stai prea mult foarte sus, nu prea mai intelegi ce e pe la…

- Liberalii și social-democrații din teritoriu nu vad cu ochi buni o alianța electorala și liste comune la alegerile din 2024, scrie HotNews. Dupa ce, anterior, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca le-au cerut social-democrațiilor și liberalilor sa respecte un pact de neagresiune in teritoriu, opțiunea unei…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Se fac noi scenarii dupa ce Victor Ponta a fost numit de premier consilier onorific la Guvern. Analiștii politici susțin ca acesta ar putea fi candidatul PSD la Primaria Capitalei, relateaza Realitatea PLUS.Un alt scenariu este ca AUR sa nu prinda și mai multa putere, printr-o alianța cu partidul lui…