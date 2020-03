Stiri pe aceeasi tema

- Alți doi pacienți care au fost infectați cu coronavirus au fost declarați vindecați de medici, dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Este vorba de femeia de 38 de ani și barbatul de 48 de ani din Timișoara, care venisera din Italia cu același avion. In acest…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate, in urma cu puțin timp! Este vorba despre o femeie de 38 de ani din Timișoara și un barbat de de 45 de ani din Maramureș. Analizele de laborator efectuate la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara au confirmat prezența virusului. Ambii bolnavi au calatorit…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Franta a cunoscut o ''crestere semnificativa'' joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate ''la ora locala 19:00'' (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat ministrul Sanatatii Olivier Veran, relateaza AFP potrivit Agerpres. Mai multe investigatii…

- Ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache, au anuntat elaborarea unei ordonante de urgenta pentru achizitionarea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania. „Vom elabora aceasta ordonanta de urgenta…

- Trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate” in Franta, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, au anuntat autoritatile sanitare franceze, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP.

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in Rot am See, un mic oras din sudul Germaniei, si presupusul atacator fost arestat, potrivit unor surse citate de DPA.Politia din orasul vecin Aalen a anuntat pe contul sau de Twitter ca "o ampla operatiune a politiei" este in curs in Rot am See, dupa ce…