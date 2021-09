Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte algerian Abdelaziz Bouteflika, obligat sa cedeze puterea in 2019 dupa proteste masive generate de intentia sa de a candida pentru un nou mandat, a decedat vineri la varsta de 84 de ani, informeaza sambata AFP. "Deces al fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika" este anuntul care a…

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta Evgheni Zinicev a murit salvand o persoana, in cursul unui antrenament, a anuntat miercuri ministerul intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, relateaza AFP. Ministrul ”a murit in mod tragic in serviciu, la Norilsk, in timpul unui exercitiu interministerial…

- Accident mortal pe Autostrada Soarelui seara trecuta! Doua studente se intorceau dintr-o tabara din Bulgaria, acolo unde facusera voluntariat, in momentul cand s-a petrecut tragedia. La bordul autoturismului in care Elena și prietena ei și-au pierdut viața mai erau doua femei care din fericire au scapat…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat marti seara ca va candida la postul de vicepresedinte anul viitor pentru a-si continua 'cruciada' impotriva drogurilor si a rebelilor, o decizie denuntata de opozitie, care o considera o 'perdea de fum' si un scut contra eventualelor…

- Alexia, fetita de 13 ani care a fost ranita in urma impactului puternic dintre un microbuz și un tren, s-a stins din viața in urma cu cateva ore. In urma aceluiași accident, mama ei s-a a murit acum cateva zile. Pe data de 16 august, un microbuz in care se aflau 8 oameni, printre care și Alexia și mama…

- Un angajat TVR s-a stins din viața dupa ce s-a aruncat de pe cladirea televiziunii. Cum s-a petrecut totul și cine era barbatul care a ales sa-și ia viața intr-un asemenea mod? Care sunt detaliile care se cunosc despre el? Un angajat TVR, mort dupa ce s-a aruncat de pe cladirea televiziunii Un angajat…

- Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii care e realizat o revizuire si analiza a sanatatii si a sistemului sanitar din Romania in 2019 [1], tara noastra se afla pe ultimele locuri cu privire la speranta generala de viata, chiar daca aceasta a crescut totusi in ultimii ani.Cu toate ca speranta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a precizat vineri, la Arad, ca a hotarat sa candideze pentru un nou mandat pentru ca are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. „Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…