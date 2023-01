Stiri pe aceeasi tema

- Acum un an Mai precis „in ianuarie 2022, in preajma Zilei Nationale a Culturii, asociata aniversarii sublimului Eminescu”, Dan Sandu – caci el este invatatorul nostru in ale prieteniei izvoditoare de bine suprem – se intoarce in timp si-i provoaca pe „muschetarii” (DOOM3 admite doar „muschetari”) Cenaclului…

- In satul Bogata (comuna Dofteana) a fost condus pe ultimul drum pamantean, vineri, 13 ianuarie, cantautorul și ziaristul Ion Moraru, unul dintre componenții trupei Flacara Folk 73, unde a cantat alaturi de regretatul Gil Ionița. Vestea ne-a fost data de Federația Cultura și Mass-Media FAIR-MediaSind…

- Conducatorul Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi din Moinești, generalul Ion Procopie, in varsta de 103 ani, a primit ținuta de iarna și a venit la primaria din localitate „Domnul general Ion Procopie este o prezența fireasca in primaria municipiului nostru – domnia sa inca este conducatorul…

- Suntem, prin Evanghelia acestei zile, inaintea unui text scripturistic cu totul viu. Cum Viu ne este Domnul, Care Se lasa cuprins de cuvintele medicului sfant narator, Luca (8,41-56). Și cum vie ni se cere a fi așezarea interioara, dar și purtarea, in ințelegerea faptului ca doar cautand Viața, putem…

- Deși pare ca cresc de la luna la luna, salariile bacauanilor scad fața de valorile de anul trecut cand comparam ceea ce se poate cumpara cu banii respectivi. Direcția Județeana de Statistica Bacau a publicat datele referitoare la luna august 2022 și a comparat salariile de acum cu cele de anul trecut.…

- Biserica de lemn din satul Maraști, comuna Filipeni, a fost distrusa de un incendiu. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fost construita in anul 1808 de catre vornicul Manolache Sturza, nepotul domnitorului Ion Sturza. Conform Deferlari.ro, a fost restaurata in anii 1900 si 1921. Articolul…

- Partida de volei feminin CSM-Știința- FC Argeș de miercuri seara a fost suspendata definitiv, dupa doar cateva minute, deoarece echipa oaspete a refuzat sa continue meciul. Gruparea piteșteana a invocat, pe buna dreapta, faptul ca suprafața de joc era foarte alunecoasa, dupa ce aceasta a fost curațata…