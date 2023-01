Stiri pe aceeasi tema

- Romfilatelia introduce in circulație, cu prilejul Zilei Naționale a Culturii Romane, in Anul Cultural Dimitrie Cantemir, emisiunea de marci poștale „Dimitrie Cantemir, 350 de ani de la naștere”. Din 16 ianuarie, emisiunea poate fi gasita și in magazinul Romfilatelia din Bacau. Marca poștala a emisiunii,…

- Duminica, 15 ianuarie 2023, de la ora 16:00, se deschide cea de-a doua ediție a Salonul Național de Grafica, cu tematica Eminesciana, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii. Gazduita de Galeriile Comerciale (Piața Republicii nr. 14, etajul I), expoziția, organizata de asociația Casa Colecțiilor, din Turda,…

- Dupa sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, continua „Magia Sarbatorilor de iarna 2022”, care are loc in perioada 1-18 decembrie 2022, in municipiul Bacau. Duminica, 4 decembrie 2022, va avea loc aprinderea luminilor din bradul amplasat in Piața Tricolorului. Momentul festiv va fi insoțit de un…

- Pentru 13 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și 10 jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, data de 1 decembrie 2022 nu reprezinta doar aniversarea Zilei Naționale a Romaniei, ci și bucuria și emoția inaintarii in grad, unul dintre cele mai importante…

- Asociația Tradiții Militare Bacau și Asociația Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacau au organizat marți, 29 noiembrie 2022, o activitate dedicata celebrarii Zilei Naționale a Romaniei, la grupul statuar din Parcul Catedralei. Deși a fost destul de frig, au raspuns invitației celor doua asociații…

- Filarmonica Mihail Jora pregatește melomanilor un concert special cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Invitați in acest eveniment sunt dirijorul Valentin Doni și trei artiști ai locului: frații Gabriel și Mihai Gherghelaș și Georgiana Paduraru. Din programul serii fac parte compoziții și aranjamente…

- Aeronavele IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT aparținand Bazei 95 Aeriana vor survola, in data de 1 decembrie 2022, orașele Bacau, Iași și Miercurea Ciuc la inalțimi cuprinse intre 100 și 300 de metri, cu ocazia ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Survolul aeronavelor se va executa cu respectarea…

- Din seria activitaților dedicate Zilei Naționale a Romaniei fac parte și cele prin care respectam și pastram vie memoria eroilor noștri. Marturia acestor nobile sentimente de cinstire a memoriei celor care s-au jertfit pentru Romania se manifesta și prin protejarea, ingrijirea, respectarea și intreținerea…