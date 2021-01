Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil! Primele declarații Recent, Adela a facut primele declarații despre…

- Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara in iulie 2020. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 6 luni. Roxana Blagu, izolata de fiul ei de 6 luni din cauza infecției cu noul coronavirus Recent, creatoarea de moda a dezvaluit ca…

- Doru Todoruț (43 de ani), solistul trupei Deepcentral, și Rocsana Daliana Todorut au divorțat in urma cu 7 ani. Rocsana și Doru au impreuna trei fiice, Rebecca (10 ani) și gemenele Eva și Natalia (8 ani). „A fost o decizie comuna aceea de a nu vorbi despre divorț. Copiii trebuie sa se bucure de copilarie,…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit cum a slabit 20 de kilograme in anul 2020. Vedeta TV spune ca nu a apelat la operația de micșorare a stomacului pentru ca organismul nu-i permite sa o faca. Cum a slabit Oana Roman 20 de kilograme intr-un an? „Transformare realizata intr-un…

- Alexia Eram și restul participanților la petrecerea care s-a ținut intr-un club din Capitala nu au purtat masca de protecție, iar despre distanța nici nu s-a pus problema de așa ceva. Tanara in varsta de 20 de ani a dansat ore bune alaturi de prietenele sale, fara a avea teama virusului din China.…