Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla intre Mario Fresh și Alexia Eram? Unul din cele mai cunoscute și discutate cupluri tinere din showbi-ul romanesc sunt sau nu la un pas de desparțire? Fanii sunt surprinși de ce se intampla cu fiica Andreei Esca. Un detaliu i-a facut clar sa se gandeasca la sfarșitul poveștii lor de dragoste.…

- Andrei, iubitul Elenei Marin, a facut noi declarații inainte de finala „Survivor Romania”. Acesta este copleșit de emoții și este mandru ca Faimoasa a ajuns atat de departe in concurs. Mai mult, el a declarat ca este hotarat sa o ceara pe Elena de soție. Iubitul Elenei Marin a marturisit pentru Wowbiz…

- Alexia Eram, in varsta de 21 de ani, a vorbit pentru prima oara despre un subiect mai delicat din viața ei. Fiica Andreei Esca a acordat un interviu in podcastul Laurei Giurcanu, Seencer unde a facut dezvaluiri interesante din viața ei. Alexia a marturisit ca este o fire emotiva și ca face terapie saptamanal.…

- Alexia Eram (20 de ani) este fiica Andreei Esca (48 de ani) și a soțului ei, Alexandre Eram (51 de ani). Alexia mai are un frate, Aris, in varsta de 17 ani. Anul acesta, Alexia a absolvit cursurile Universitații de Vest din Londra, specializarea Fashion Promotion and Imaging. Alexia Eram face terapie…

- Andreea Esca (48 de ani) și soțul ei, arhitectul și omul de afaceri Alexandre Eram (51 de ani), au impreuna doi copii, o fiica și un fiu, Alexia (20 de ani) și Aris (17 ani). Anul acesta, Alexia a absolvit cursurile Universitații de Vest din Londra, specializarea Fashion Promotion and Imaging. In prezent,…

- Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani) și a soțului ei, arhitectul Alexandre Eram (51 de ani), a fost recent ținta mai multor comentarii rautacioase pe Instagram, dupa ce a publicat trei fotografii intr-o ipostaza care, spun urmaritorii ei, nu a „flatat-o”. Alexia Eram, ținta comentariilor…

- Simona Halep se casatorește. Tenismena de 29 de ani a fost ceruta de soție de iubitul ei, Toni Iuruc, un om de afaceri, anunța presa de peste Prut. Sportiva a postat pe rețelele de socializare poze cu inelul de logodna.

- Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.Simona a acceptat pe loc si a primit si un inel de logodna de la viitorul sot, scrie ziare.com .Toni Iuruc este un om de afaceri machedon, cu 13 ani mai mare ca Simona Halep, si este divortat.