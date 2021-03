Alexei Navalnîi își compară detenția cu Războiul Stelelor Opozantul rus Alexei Navalnîi, care executa o pedeapsa de doi ani și jumatate într-o colonie penala, și-a comparat luni viața sa cotidiana de deținut cu cea a unui Stormtrooper, soldații imperiali din Razboiul Stelelor, relateaza AFP.

Într-o postare pe Instagram, adversarul în vârsta de 44 de ani își descrie rutina de dimineața, care începe cu trezirea la ora 6.00 dimineața, urmata de exerciții fizice.

&"Dar, înainte de exercițiu, ascultam imnul național&", continua el.

"Imaginați-va ca, zona din jurul cazarmii, zapada, barbații îmbracați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a confirmat, luni, ca a fost mutat in colonia penitenciara IK-2 din regiunea Vladimir, pentru a-și ispași pedeapsa de doi ani și jumatate de inchisoare, informeaza The Moscow Times . Potrivit sursei citate, este vorba despre un lagar din orașul Pokrov, renumit pentru izolare…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dispus „cu efect imediat” eliberarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, argumentând riscuri pentru viața sa, potrivit unei decizii publicate miercuri pe site-ul criticului de la Kremlin, relateaza AFP.Textul indica faptul ca Curtea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, condamnat saptamana aceasta la aproape trei ani de inchisoare, in pofida manifestatiilor reprimate, a lansat joi un indemn catre sustinatorii sai sa-si invinga teama si sa elibereze Rusia ''de hotii'' aflati la putere, transmite AFP. ''Ei pot sa se mentina la…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii revine, duminica, la Moscova, dupa ce a stat mai multe luni in Germania, in urma otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok. Politicianul a acuzat o tentativa de asasinat la adresa sa, pusa in practica la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin.

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…