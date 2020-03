Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat sambata ca raportul final al controlului efectuat de Garda de Mediu in Bucuresti si judetul Ilfov ar putea fi prezentat luni, intr-o conferinta la care vor participa reprezentantii institutiilor de mediu. "Cred ca luni va…

- Primaria Capitalei si primariile de sector din Bucuresti au fost amendate de inspectorii Garzii de Mediu cu suma de 75.000 de lei pentru ca nu au implementat corect masurile pe care si le-au asumat in Planul Integrat de Calitate a Aerului, a anuntat ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe.

- Un numar de 53 de milioane de puieti vor fi plantati anul acesta pe teritoriul tarii, iar 2.500 de paduri vor fi plantate de la zero, a declarat vineri ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres. "In acest an, 53 milioane de puieti vor ajunge in 13.000 de…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a facut o solicitare in acest sens catre Garda de Mediu dupa scandalul provocat de poluarea excesiva din Capitala, din cursul nopții de duminica spre luni, informeaza Mediafax .Garda de Mediu Bucuresti, institutia care are in atribuțiile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport ‘sa vedem in ce masura calitatea aerului din Bucuresti efectiv afecteaza starea de sanatate a populatiei’ si a adaugat ca ‘ar fi trist ca Romania sa inceapa iarasi o corespondenta…

- Primarul Brașovului il sfideaza pe ministrul Mediului, Costel Alexe, care l-a invitat pe edil la București pentru a lua parte la o discuție cu specialiști pe tema calitații aerului. Alaturi de Scripcaru, au fost chemați și primarul Capitalei și edilul din Iași, adica primarii municipiilor cele mai…

- Poluarea aerului din Bucuresti, Brasov si Iasi va fi tema unei intalniri pe care ministrul Mediului, Costel Alexe, o va avea, in aceasta luna, cu primarii celor trei orase din cauza carora Romania risca sanctiuni de la Comisia Europeana. O alta problema cu care se confrunta marile orase o constituie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a invitat pe ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o reuniune de lucru pe tema combaterii poluarii. "Ati lansat in ultimele zile o serie de...