Stiri pe aceeasi tema

- 159 de elevi din judetul Iasi, lasati pe dinafara in urma repartizarii computerizate pentru admiterea la liceu. Totul din cauza completarii defectuoase a listelor de optiuni, la inscriere. Ce se intampla cu elevii ramasi nerepartizati la liceu? In urma cautarilor efectuate in lista de la admiterea…

- Peste 4.000 de cazuri de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul Sanatatii. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 792 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati…

- Profesor doctor Dan Deleanu, seful Sectiei de Cateterism Cardiac de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ''C. C. Iliescu'' din Bucuresti, considera ca o problema la nivel national o reprezinta faptul ca anumite domenii de varf ale cardiologiei lipsesc din multe zone, un exemplu fiind…

- In ultimii cinci ani, numarul medicilor de familie din Iasi a scazut cu aproximativ 10-: daca in 2016 erau aproximativ 450 de medici de familie, in anul 2022 numarul lor a scazut la 407. Desi este o scadere importanta, conf. dr. Liviu Oprea, presedintele Colegiului Medicilor (CM) Iasi, sustine ca inca…

- Proiectul de construire, la Miroslava, in județul Iași, a viitorului Institut Regional de Medicina Cardiovasculara a fost depus astazi la București pentru a obține finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe a precizat ca amplasamentul…

- ​Al doilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat oficial in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din București saptamana trecuta, iar investigațiile de laborator au confirmat astazi ca pacientul este infectat cu variola maimuței.…

- Aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 9 iunie, in jurul orei 9.15, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iași - Viena, a unui pacient cu arsuri, au anunțat reprezentanții…

- Sectia Arsi de la Spitalul „Sfantul Spiridon" Iasi este in acest moment plina in proportie de 120-. Ultimul pacient ars, un sinucigas care s-a stropit cu benzina si si-a dat foc, a trebuit pus pe un pat adus din alta sectie. Aseara nu era loc la "Arsi" nicaieri in tara, desi nu s-a intamplat nicio tragedie…