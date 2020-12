Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Socol, cel mai activ protestatar #Rezist, a murit. Din cate se pare, acesta suferea de depresie, informeaza Adevarul.Anunțul morții lui Alexandru Socol a fost facut de fratele sau. Acesta nu a oferit detalii despre modul in care s-a stins ruda sa. Potrivit dcnews.ro, Alexandru Socol s-ar fi…

- Tatal Ramonei Badescu a murit. Barbatul se infectase recent cu noul coronavirus si in urma cu o saptamana ajunsese la spital. Ramona Badescu trece prin momente delicate in acest moment. Tatal ei, in varsta de 89 de ani, a murit. Barbatul suferea de mai multe boli, iar recent se infectase si cu virusul…

- A mai murit inca un pacient transferat de la Piatra Neamț la Iași. Numarul victimelor dupa tragedie a ajuns la 11 dupa ce pacientul transportat la spitalul din Pașcani a murit luni dimineața, 16 noiembrie. Sambata seara, in urma unui incendiu la Spitalul Județean din Piatra Neamț, mai multe persoane…

- Actrita Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns in stare grava, vineri seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. UPDATE: Conform ultimelor informatiil Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa de medici de la ATI. „Doamna a ajuns transferata…

- Anamaria Ciurdar, o asistenta de 48 de ani, infectata cu noul coronavirus, a murit la Spitalul Orasenesc din Ineu. Este primul deces... The post Anamaria a murit fulgerator la doar 48 de ani. A luptat in linia intai, desi suferea de o boala cronica si planuia sa se pensioneze de invaliditate appeared…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca actualii lideri ai PSD incearca sa dea doar impresia ca reformeaza partidul, asta pentru ca in realitate sprijina aceleași persoane controversate.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub control pana a intervenit politicul / VIDEO…