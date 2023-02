Alexandru Rafila, un ministru pretențios! Zboruri la Business Class în Cuba, Franța, Israel, Luxemburg, Cehia Ministrul Alexanru Rafila ar fi facut economii consistente daca ar fi zburat in strainatate la clasa economic. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a calatorit in perioada 1 ianuarie-30 octombrie 2022, de 11 ori in strainatate, de cele mai multe ori la Business Class. Cheltuielile totale cu transportul s-au ridicat la 52.781 lei. Doar trei zboruri au fost la clasa economica, doua in Italia și unul in Franța. Unul dintre zboruri, in Turcia, a fost platit de organizatorii unui eveniment desfașurat sub egida Biroului Regional pentru Europa al OMS. Puterea a calculat ca s-ar fi facut o economie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

