- "Transmiterea comunitara este evidenta. Bineințeles ca este și o rata a transmiterii care depașește 1% in acest moment și numarul de cazuri noi este mai mare decat numarul de cazuri care se externeaza. Numarul de pacienți aflați in spitalizare a crescut de la circa 4900 la 5800. Procentul de pozitivitate…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca numarul celor care au fost infectati cu noul coronavirus in Romania este mult mai mare decat cel raportat oficial. Concret, expertul sustine ca numarul real de cazuri este, „probabil, intre 10 si 20 de ori…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca o testare pentru coronavirus prin PCR a intregii populatii nu are niciun rost, pentru ca oamenii pot fi sanatosi sau chiar in perioada de incubatie la momentul testului, dar sa se imbolnaveasca ulterior. "Nu…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a venit cu informații la zi in ceea ce privește evoluția noului coronavirus in Romania. Declarația a fost consemnata in studio, in cadrul emisiunii „Legile Puterii”, realizata de Madalina Dobrovolschi la Realitatea PLUS.Alexandru…

- SPERANTE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca precautiile trebuie sa ramana si dupa ridicarea starii de urgenta in Romania. Distantarea sociala, spalatul mainilor, tusea si stranutul in plica cotului trebuie sa ramane reguli de baza pentru a evita raspandirea virusului. Ministrul Sanatatii…

- „Vremea este frumoasa, auzim la stiri ca sunt unele tari unde se face un plan pentru relaxare. Oricât de rau îmi pare, trebuie sa va spun clar, pe fata: noi, în România, nu suntem în aceasta faza; la noi, în România, din pacate, numarul de cazuri creste,…