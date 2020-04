Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, atrage atentia asupra faptului ca o masca de protectie purtata incorect poate fi mai degraba un factor de risc, el spunand ca doar purtatul mastii nu este suficient, ci trebuie respectate si alte masuri de igiena si distantare.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie recomanda folosirea mastii chirurgicale sau din bumbac, dar niciodata eșarfe sau batiste, scrie Mediafax. Nu orice tip de masca este eficienta, spune Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El recomanda folosirea mastii chirurgicale,…

- Dezinfectarea nu trebuie sa devina o obsesie. Este mesajul profesorului doctor Alexandru Rafila. Președintele Societatații de Microbiologie spune ca spalarea cu apa și sapun a mainilor este cea mai eficienta metoda de a ține virusul la distanța.Varful epidemiei in Romania pentru acest sezon…

- In cateva saptamani, incepe testarea in Romania a unui medicament pentru COVID-19 facut de o companie americana, a anunțat Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, reprezentantul Romaniei la OMS.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca abia dupa Sarbatorile Pascale vom avea varf de pandemie de coronavirus in Romania. Rafila a mai declarat ca temperaturile crescute din timpul verii ar putea sa ajute la scaderea vitezei de transmitere a Covid-19.

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- "Sunt vreo 650 de persoane care mor zilnic in Romania, in mod curent. Ramane sa vedem cat, cazuri de infectie cu Covid-19, cat reprezinta din aceste 650 de cazuri. Ce e interesant, apropo de fragilitate, este ca noi avem in Romania 14.000 de pacienti care fac dializa. Deci doar 14.000. Daca fac eu asa…