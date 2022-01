Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a emis, joi, Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru un numar de 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidentiat. Ceilalti 48 de medici ATI care au absolvit examenul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca si-ar fi dorit introducerea certificatului COVID, dar acesta nu a fost adoptat, urmand sa se decida politic daca se vrea obligativitatea certificatului sau nu. „Este o masura pe care am fi vrut sa o luam, chiar daca temporar, in Romania,…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, ca a primit recent un raport din care reiese ca in Romania exista spitale cu instalatii electrice nerevizuite, care sunt construite intre anii 1890-1950. „Se face in permanenta o evaluare a sectiilor de terapie intensiva. Chiar am un raport foarte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat ca angajații, care nu vor sa se vaccineze și epuizeaza cele 15 teste, s-ar putea alege cu contractul de munca suspendat temporar. Alexandru Rafila a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre ultimele discutii din coalitie pe tema certificatului verde,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ia in calcul renunțarea la acordarea tichetelor de masa de 100 de lei pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, pentru ca “stimulentele financiare nu mai produc efecte”. “Am avut discuții cu reprezentanții medicilor de familie privind masurile care trebuie…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate dupa confirmarea primelor doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei…