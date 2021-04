Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost demis astazi din funcție. Premierul Cițu a anunțat ca decizia va fi facuta publica azi, in Monitorul Oficial. Interimatul va fi preluat de Dan Barna. ”Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția…

