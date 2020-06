Alexandru Rafila îi avertizează pe români: Virusul se plimbă dintr-o țară în alta Potrivit acestuia, romanii pot pleca in vacanțe doar daca in acele țari numarul de infectați este mai mic, fara ca la intoarcere sa fie obligați sa stea in izolare. „Totdeauna cand vorbim de probleme de sanatate publice ai doua elemente care sunt oarecum contradictorii. Omul se gandeste la problema lui personala. Cea de-a doua este problema generala de sanatate a comunitatii. Parerea mea este ca daca acest lucru se mentine masura izolarii nu se va mai aplica. Vi dintr-o tara in care sansele de a fi infecat sunt mai mari decat in Romania. Cum in Romania am avut in medie 250 de cazuri pe saptamana.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

