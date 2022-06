Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control.

- Ministrul Sanatații face apel la populație sa conștientizeze importanța prevenției și mai ales a contactului apropiat cu persoane necunoscute. Ziua și cazul de variola maimuței. Ministerul Sanatații (MS) a anunțat astazi ca a fost confirmat cel de-al treile caz de infectare in Romania, la un barbat…

- Variola maimutei nu se transmite usor si nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, iar aceasta nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Avand in vedere ca s-a aflat, recent, despre apariția primului caz de variola maimuței, la granița cu Romania, ministrul Sanatații a fost intrebat, joi, ce masuri vor lua autoritațile in acest context. E vorba despre un caz raportat in Ungaria. „Virusul nu trece granița”, a fost auzit spunand Alexandru…

