Analiza discursului dicţionarelor explicative ale limbii române cu privire la cuvântul „ţigan”

Că tot am văzut discuţii publice lansate de moderatori de televiziune (Ex: Oreste) şi politicieni (ex. Băsescu) care relansează dezbaterea ”rom-ţigan” lansând tot felul de ne-adevăruri (ex: ”termenul… [citeste mai departe]